06 Ağustos 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları güreş kategorisinde Süleyman Karadeniz yarı finalde!

Süleyman Karadeniz Tokyo’da yarı finalde!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 06.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli güreşçi Süleyman Karadeniz, Alishe Yergali'yi yenerek yarı finale yükseldi. Serbest stil 97 kiloda mindere çıkan sporcumuz, Kazak rakibini 8-7 mağlup etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda güreşte serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Süleyman Karadeniz, ilk tur müsabakasında Özbek rakibini İbragimov'u son sayı avantajı ile (3-3) yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Kazakistan'dan Alishe Yergali ile karşılaştı. Karadeniz, Kazak rakibini, 8-7 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Milli güreşçi, yarı finalde Amerikalı rakibi Snyder ile saat 12.45'te karşılaşacak.

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