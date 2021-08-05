06 Ağustos 2021, Cuma

TOKYO 2020

Son dakika: Tokyo 2020 Olimpiyatları karatede Eray Şamdan finale yükseldi!

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nda Eray Şamdan finale yükseldi!
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 05.08.2021 Giriş Tarihi: 05.08.2021

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Milli karatecimiz Eray Şamdan, erkekler kumite maçında rakibini yenerek adını finale yazdırdı. Bu durum Türkiye karate tarihinde bir ilk oldu.

Nippon Budokan'da düzenlenen karate müsabakalarında Eray, kumite 67 kiloda yarı finalde Ürdünlü Rahman Abdel Almasatfa'yla karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen Eray, finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Eray'ın finaldeki rakibi Fransız sporcu Steven Da Costa oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da salondan takip etti.

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