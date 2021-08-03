03 Ağustos 2021, Salı

TOKYO 2020

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yarı finalde rakibimiz kim olacak? | Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

Türkiye - Güney Kore maçı saat kaçta, hangi kanalda?
TOKYO 2020
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Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 Giriş Tarihi: 03.08.2021

Filenin Sultanları çeyrek finalde Güney Kore ile karşılaşacak. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol takımı, grubu 3. sırada tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Güney Kore'yi elememiz halinde yarı final için rakibimizi bekleyeceğiz. Brezilya-Rusya maçının sonucu da oldukçe büyük öneme sahip. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yarı finalde rakibimiz kim olacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda grup maçlarına damga vurdu. Son şampiyon Çin'i 3-0 geçen Türkiye İtalya ve Amerika'ya mağlup oldu. Arjantin'i 3-0 ile geçen Türkiye, Rusya'yı da 3-2 mağluğ etti ve grubu 3. sırada tamamladı. Uluslar Ligi'nde oynanan son 3 karşılaşmada da rakibini yenen milli takım, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda aynı grupta yer aldığı Güney Kore'yi 3-2 mağlup etmişti. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Güney Kore voleybol maçı 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

GÖZLER BREZİLYA - RUSYA MAÇINDA!

Türkiye, Güney Kore'yi elediği takdirde yarı final maçında Brezilya-Rusya maçının galibiyle eşleşecek.

4 Ağustos'taki çeyrek final mücadeleleri şöyle:

03.00 Türkiye-Güney Kore

07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti

11.00 Sırbistan-İtalya

15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi

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