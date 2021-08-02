Son dakika spor haberi: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can 8. oldu!

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalini 8. tamamladı. Son tura kadar hep ilk 5'in içinde olan ancak temponun iyice artmasıyla geriye düşen Yasemin, yarışı 14.46.49'la bitirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10'uncu gününde milli atlet Yasemin Can, kadınlar 5000 metre finalinde 8. oldu.

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen finalde yer alan 15 atletten biri olan Yasemin, yarış boyunca ön gruptan kopmadı.

Son tura kadar hep ilk 5'in içinde olan ancak temponun iyice artmasıyla geriye düşen Yasemin, yarışı 14.46.49'la bitirdi ve olimpiyat 8'incisi oldu.

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