01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Tokyo Olimpiyatları'nda Covid-19'a yakalanan kişi sayısı 259'a yükseldi

Olimpiyatlarda vaka sayısı 259'a çıktı
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını devam ediyor. Son olarak akredite olmuş kişilerden virüse yakalanan kişi sayısı 259'a yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 18 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı. Son 24 saatte virüse yakalanan 18 kişi arasında müsabakalarda yarışan sporcular yer almadı.

Virüsü taşıyanlar karantina periyoduna alındı. Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 259'a çıktı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti! Bronz madalya mücadelesi verecek Rıza Kayaalp yarı finalde kaybetti! Bronz madalya mücadelesi verecek
ABD yüzmede dünya rekoru kırdı! ABD yüzmede dünya rekoru kırdı!
Rıza Kayaalp yarı finalde! Rıza Kayaalp yarı finalde!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör