01 Ağustos 2021, Pazar

TOKYO 2020

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp yarı finalde!

Rıza Kayaalp yarı finalde!
TOKYO 2020
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Giriş Tarihi: 01.08.2021

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alman Eduard Popp'u 6-2 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Rıza Kayaalp, Makuhari Messe'deki erkekler grekoromen stil 130 kilo mücadelesinde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında rahat bir oyun sergileyen Rıza 5-0 öne geçti. Milli güreşçi hücumda olduğu anda rakibine 2 sayı vermesine rağmen karşılaşmayı 6-2 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

Türk güreşçilerinin müsabakalarını Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da izledi.

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