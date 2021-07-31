Yüzmede erkekler 100 metre kelebek yarışında ABD'li Caeleb Dressel, karışık 4x100 metre bayrak yarışında da Büyük Britanya dünya rekoru kırdı. Böylelikle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede iki dünya, atletizmde ise iki olimpiyat rekoru kırıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın sekizinci gününde yüzmede iki dünya, atletizmde ise iki olimpiyat rekoru kırıldı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan erkekler 100 metre kelebek yarışında ABD'li Caeleb Dressel, 49.45'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

49.68 ile gümüş madalyaya uzanan Macar Kristof Milak ise Avrupa rekoru kırdı.

Karışık 4x100 metre bayrak yarışında Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy ve Anna Hopkin'den oluşan Büyük Britanya, 3.37.58'lik dereceyle dünya rekoru kırdı ve altın madalya kazandı.

Kadınlar 200 metre sırtüstü yarışında Avustralyalı Kaylee McKeown, 2.04.68'lik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.

Kadınlar 800 metre serbestte ABD'li Kathleen Ledecky, 8.12.57'lik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Ledecky, Tokyo 2020'deki 4. madalya sevincini yaşadı. 1500 metre serbestte altın madalya kazanan ABD'li sporcu, 800 metre serbestte de aynı başarıyı gösterdi. Ledecky ayrıca 400 metre serbestte ve 4x200 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazandı.

KADINLAR 100 METREDE PODYUM JAMAİKALI ATLETLERİN

Atletizmde kadınlar 100 metre finalinde Jamaikalı Elaine Thompson, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyayı elde etti.

Olimpiyat Stadı'nda koşulan 100 metre finalini Elaine Thompson, finiş çizgisine 10.61'lik derecesiyle geldi. Jamaikalı atlet, tüm zamanların en iyi ikinci derecesine de imza atarak, 1988 Seul Olimpiyatları'ndan bu yana kırılamayan olimpiyat rekorunun da sahibi oldu.

Eski olimpiyat rekoru 10.62'lik dereceyle ABD'li Florence Griffith Joyner'e aitti. Joyner, 10.49 ile dünya rekorunu elinde bulunduruyor.

Gümüş ve bronz madalyayı da Jamaikalı atletler kazandı. Gümüş madalyayı Shelly-Ann Fraser-Pryce (10.74), bronz madalyayı ise Shericka Jackson (10.76) elde etti.

Atletizmde 4x400 metre karışık bayrak yarışında Polonya, olimpiyat rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Swiety-Ersetic ve Kajetan Duszynski'den oluşan Polonya, 3.09.87'lik dereceyle kendilerine ait olimpiyat rekorunu kırdı.

DJOKOVIC ELİ BOŞ AYRILDI

Tek erkeklerde İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'i 2-1 yenerek bronz madalya kazandı.

Dünya 11 numarası Busta, Djokovic karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İkinci sette rakibine 7-6'lık üstünlük kuran dünya 1 numarası, durumu 1-1'e getirdi. Son seti ise 6-3 alan Busta, bronz madalyanın sahibi oldu.

Tek kadınlar finalinde ise altın madalyayı İsviçreli Belinda Bencic kazandı.

Dünya 12 numarası Bencic, Çek sporcu Marketa Vondrousova'yı 7-5, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup ederek olimpiyat şampiyonu oldu.

BILES YARIŞLARDA YOK

Yaşadığı mental sorunlar nedeniyle kadınlar takım ve bireysel genel tasnif finallerinden çekilme kararı alan ABD'li cimnastikçi Simone Biles, yarın yapılacak bireysel yarışlarda da yer almayacak.

Dünya şampiyonalarında en fazla madalya kazanan cimnastikçi konumundaki Biles, atlama masası ve asimetrik bar yarışlarında mücadele etmeyecek.

ÇİNLİ CİMNASTİKÇİ DONG DONG TOKYO'YU DA BOŞ GEÇMEDİ

Çinli cimnastikçi Dong Dong, trampolin cimnastikte gümüş madalya kazanarak üst üste 4. olimpiyat madalyasını aldı.

32 yaşındaki Dong, trampolin cimnastikte Belaruslu Ivan Litvinovich'in ardından ikinci oldu ve gümüş madalya elde etti.

Pekin 2008'de bronz, Londra 2012'de altın, Rio 2016'da ise gümüş madalya alan Dong, Tokyo 2020'de de gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

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