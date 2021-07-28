2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar 200 metre serbest stilde Avustralyalı Ariarne Titmus, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde yüzmede kadınlar 200 metre serbest stilde altın madalyayı Avustralyalı Ariarne Titmus, olimpiyat rekoru kırarak kazandı.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında 200 metre serbest stilde 20 yaşındaki Titmus, altın madalyaya 1.53.50'lik derecesiyle ulaştı. Bu derecesiyle Titmus, olimpiyat rekorunun da yeni sahibi oldu. Eski rekor 2012 Londra'da 1.53.61'lik derecesiyle ABD'li Alisson Schmitt'e aitti.

Bu stilde gümüş madalyayı Asya rekoru kıran Hong Konglu Bernadette Siobhan Haughey 1.53.92'lik derecesiyle elde etti. Bronz madalyayı ise Kanadalı Penny Oleksiak 1.54.70'lik zamanıyla kazandı.

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