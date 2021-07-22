22 Temmuz 2021, Perşembe

TOKYO 2020

Son dakika spor haberleri: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları iptal edilecek mi? TMOK Başkanı Uğur Erdener açıkladı

Olimpiyatlar iptal edilecek mi? TMOK Başkanı Uğur Erdener açıkladı
TOKYO 2020
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.07.2021

Son dakika spor haberi: Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) üyesi Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilip edilmeyeceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Uğur Erdener, yaptığı açıklamada, 1 haftadır Tokyo'da bulunduğunu çeşitli toplantılara katıldığını anlattı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da çok sıkı tedbirlerin alındığını vurgulayan Erdener, "iptal" söylentileriyle ilgili, "Böyle bir konunun gündemde olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin genel kurulunun açılış törenini Japonya Başbakanı yaptı. Dünya Sağlık Örgütünün genel direktörü konuşmasını olimpiyat meşalesiyle yaptı. Bunlar bile, konuşulanların dedikodu olduğunu gösteriyor. Bu işin içinde biri olarak iptali mümkün görmüyorum." dedi.

Organizasyonun seyircisiz olacağını, ilerleyen zamanda da bu kararın değişme ihtimalinin zayıf olduğunu anlatan Erdener, "Şu an seyirci alınma ihtimali konuşulmuyor. Tokyo'daki günlük vakaları biraz arttı. Bu tablo içinde şahsen seyirciye Japon hükümetinin müsaade edeceğini düşünmüyorum. İnşallah ben yanılırım." ifadelerini kullandı.

"BAZI KURALLAR BİRAZ SIKINTI VEREBİLİYOR"

İlk defa olimpiyatların pandemi şartlarında gerçekleştiğini vurgulayan Erdener, şunları kaydetti:

"Organizasyonun kalitesi ve sağlık açısından koyulan kuralları anlayışla karşılamamız gerekiyor. Bazı kurallar biraz sıkıntı verebiliyor. O çerçevede değerlendirdiğimizde sporcuları da olumsuz etkileyebiliyor. Örneğin yakın temas konusu ki bizi de etkiledi, birçok sporcunun yakındığı bir konu. Benzer kurallar organizasyonlarımızda bizde de oluyor ancak biz insanları taciz edecek kadar sıkıntı yapmıyoruz."

Günlük yaşamı kısıtlayan birçok kuralın koyulduğunu ifade eden Erdener, "Tokyo'da 14 günü doldurana kadar olimpiyattaki görevliler şehirde dolaşamıyor. Genelde ya olimpiyat köyünde ya da otelde kalıyor katılımcılar. Onun dışında hareket alanları yarışma ortamlarının bulunduğu yerler. Olimpiyat köyündeki olanaklar önceki organizasyonlara göre iyi. Sıkıntılar yarın açılış töreniyle birlikte azalacaktır. Özellikle ulaşımla ilgili sıkıntılar var. Transfer servisinin sporcular açısından zamanında yapılamaması, antrenman tesislerine ulaşmadaki gecikmeler bazı yakınmalara yol açtı." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TOKYO 2020 HABERLERİ
Tuğba Şenoğlu: Rakiplerimiz güçlü ancak biz savaşacağız Tuğba Şenoğlu: Rakiplerimiz güçlü ancak biz savaşacağız
Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rıza Kayaalp 2020 Tokyo Olimpiyatları için iddialı! Rıza Kayaalp 2020 Tokyo Olimpiyatları için iddialı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör