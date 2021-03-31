31 Mart 2021, Çarşamba
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Sercan Dikme Beşiktaş'ın Rosier alternatifini açıkladı! "Atiba Richie Laryea'yı siyah-beyazlılara önerdi"
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta gelecek sezon planlamasına yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlılarda yaşanan gelişmeleri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Atiba, Kanada Milli Takımında forma giyen takım arkadaşı Richie Laryae'yı sağ bek pozisyonu için siyah-beyazlılar önerdi." dedi. (BJK spor haberleri)
31.03.2021
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