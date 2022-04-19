TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı'dan Ziraat Türkiye Kupası sözleri! "Nisan ayının sonunda..."

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Zorlu müsabaka öncesinde Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı önemli açıklamalarda bulundu. Avcı, "Özel bir sene. Oyun olarak çok sallanmadık. Martta şampiyon olamadık diye kimse üzülmesin. Nisan ayının sonuna doğru gidiyoruz. Biz dimdik ayaktayız." dedi. | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Kayserispor'u ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Her iki kupaya da talibiz. Ligdeki Kayserispor maçına göre hazırlandık. Burada fantastik bir maç olmuştu. En büyük temel felsefemiz topa sahip olmak. 2 maç olacak. Sabretmek lazım. Enerjimiz ve konsantrasyonumuz iyi.

Özel bir sene. İki kulvarda da sonuna kadar gidip, bunu taçlandırmak istiyoruz. Bunun ilk ayağını oynayacağız.

Martta şampiyon olamadık diye üzülmesinler, nisan ayının sonuna doğru gidiyoruz. Biz sağlam, dimdik ayaktayız. Bu dalgalanmalar zaman zaman olacak.