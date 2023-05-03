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Türkiye Kupası Videolar Kupa maçında ilginç olay... Yardımcı hakemden Jesus'a 'mont talebi! İZLEYİN

Kupa maçında ilginç olay... Yardımcı hakemden Jesus'a 'mont talebi! İZLEYİN

03 Mayıs 2023, Çarşamba 09:13
Kupa maçında ilginç olay... Yardımcı hakemden Jesus'a 'mont talebi! İZLEYİN

Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında ilginç bir olay yaşandı. Sahada mücadele eden sarı lacivertli futbolcuların üzerindeki formanın rengi ile saha kenarındaki Jorge Jesus'un üzerinde bulunan montun renginin aynı olması ve ofsayt pozisyonlarında karışıklık yaşanabileceği sebebiyle mücadelenin yardımcı hakemi Portekizli teknik adamdan üzerindeki montu değiştirmesini talep etti. Bu talep sonrası Jorge Jesus montunun üzerine sarı renkli bir eşofman giydi.

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