Andreas Cornelius Trabzonspor - Kayserispor maçı sonrası konuştu! "2 kupayla tamamlamak istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u Andreas Cornelius'un golü ile 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü atan Andreas Cornelius, A Spor'a konuştu. Cornelius, 'Bugün iyi bir maç çıkardık, tüm çalıştıklarımızı sahada uygulamaya çalıştık. Maçın tamamını domine ettiğimizi düşünüyorum. Rakibimize şans vermedik. Biz bu sezonu 2 kupayla tamamlamak istiyoruz. Ligde çok büyük bir avantajımız var. Kupada da avantajı yakaladık. Hafta sonu gerekli skoru alacağımızdan ve Süper Lig'i kazanacağımızdan eminim.' dedi.