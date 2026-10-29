Bitlis 1916 FK - Metro Holding Kayserispor maçı canlı takip et!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Kupada oynanacak karşılaşmalarda Bitlis 1916 FK ile Metro Holding Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın bilgileri ve başlama saati, mücadeleyi takip etmek isteyen taraftarlar tarafından merak ediliyor. Bitlis 1916 FK - Metro Holding Kayserispor maçı saat kaçta başlayacak? Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının yayın kanalı belli oldu.

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bitlis 1916 FK - Metro Holding Kayserispor karşılaşması 29 Ekim 2026 Perşembe günü saat 13.30'da oynanacak.

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bitlis 1916 FK - Metro Holding Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

BİTLİS 1916 FK - KAYSERİSPOR CANLI İZLE