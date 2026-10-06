Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK canlı izle

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda Karşıyaka ile 1923 Afyonkarahisar SK kozlarını paylaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada turu geçen takım 3. Eleme Turu'na yükselecek. Mücadele 6 Ekim Salı günü saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Futbolseverlerin merak ettiği "Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı belli oldu. İşte Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar maçı bilgileri ve canlı yayın ekranı...

KARŞIYAKA - 1923 AFYONKARAHİSAR SK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kapsamında oynanacak Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK maçı, 6 Ekim 2026 Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

KARŞIYAKA - 1923 AFYONKARAHİSAR SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE KUPASI'NDA TURU GEÇEN TAKIM BELLİ OLACAK

Karşıyaka ile 1923 Afyonkarahisar SK arasındaki mücadele tek maç eleme usulüyle oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3. Eleme Turu'na yazdıracak.

A SPOR CANLI YAYIN

Karşılaşmanın canlı yayınını takip etmek isteyen futbolseverler için A Spor resmi sitesi ve canlı yayın ekranı üzerinden yayın akışı takip edilebilir.

KARŞIYAKA-1923 AFYONKARAHİSAR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN