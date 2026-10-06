CANLI | Bitlis Özgüzeldere-Silifke maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bitlis Özgüzeldere-Silifke Belediye Spor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Bitlis 1916 Futbol ile 1964 Silifkespor'un karşı karşıya geleceği mücadele 6 Ekim Salı günü oynanacak. Peki Bitlis-Silifke maçı saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Kupada yoluna devam etmek isteyen Bitlis 1916 Futbol ile 1964 Silifkespor, tek maç eleme usulünde karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise mücadele öncesinde "Bitlis Özgüzeldere-Silifke Belediye Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte maçın tüm detayları...

BİTLİS ÖZGÜZELDERE-SİLİFKE MAÇI NE ZAMAN?

Bitlis 1916 Futbol ile 1964 Silifkespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşması 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak.

BİTLİS ÖZGÜZELDERE-SİLİFKE MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 14.00'te başlayacak.

BİTLİS ÖZGÜZELDERE-SİLİFKE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor maçı A Spor'un yayın akışında yer almıyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU NASIL OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda toplam 62 takım mücadele ediyor. Bu turdaki karşılaşmalar tek maç eleme usulüyle oynanıyor. Turda rakibini mağlup eden ekip, adını doğrudan 3. Eleme Turu'na yazdıracak. Karşılaşmalar 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Bitlis 1916 Futbol-Silifkespor mücadelesi de tur atlayan takımın belli olacağı tek maç üzerinden oynanacak.

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