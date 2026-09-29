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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nı evine götüren son 10 kulüp!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1962 yılından beri düzenlenen ulusal kupa organizasyonu olan Ziraat Türkiye Kupası'na sahip olan son 10 takım hangileri? İşte liste...

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2026 12:57
1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası organizasyonun ilk adı Türkiye Kupası'ydı. 1980-81 ve 1991-92 sezonları arasında "Federasyon Kupası" adını almış ancak 1992-93 sezonundan 2005-06 sezonuna kadar eski ismi olan Türkiye Kupası adıyla devam etmiştir. 2005-06 sezonundan itibaren ise Türkiye Kupası isminin önünde sponsor isimleri yer almaya başlamıştır. 2005-06 sezonundan 2008-09 sezonu sonuna kadar "Fortis Türkiye Kupası" adını alan kupa, 2009-10 sezonundan itibaren "Ziraat Türkiye Kupası" adıyla düzenlenmektedir. Peki, bu kupayı evinde götüren son 10 takım hangileri? İşte yanıtı...

2016-17 Konyaspor
2017-18 Akhisar Belediyespor
2018-19 Galatasaray
2019-20 Trabzonspor
2020-21 Beşiktaş
2021-22 Sivasspor
2022-23 Fenerbahçe
2023-24 Beşiktaş
2024-25 Galatasaray
2025-26 Trabzonspor

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