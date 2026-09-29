İşte Ziraat Türkiye Kupası'nı evine götüren son 10 kulüp!

1962-63 sezonundan bu yana aralıksız olarak düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası organizasyonun ilk adı Türkiye Kupası'ydı. 1980-81 ve 1991-92 sezonları arasında "Federasyon Kupası" adını almış ancak 1992-93 sezonundan 2005-06 sezonuna kadar eski ismi olan Türkiye Kupası adıyla devam etmiştir. 2005-06 sezonundan itibaren ise Türkiye Kupası isminin önünde sponsor isimleri yer almaya başlamıştır. 2005-06 sezonundan 2008-09 sezonu sonuna kadar "Fortis Türkiye Kupası" adını alan kupa, 2009-10 sezonundan itibaren "Ziraat Türkiye Kupası" adıyla düzenlenmektedir. Peki, bu kupayı evinde götüren son 10 takım hangileri? İşte yanıtı...



2016-17 Konyaspor

2017-18 Akhisar Belediyespor

2018-19 Galatasaray

2019-20 Trabzonspor

2020-21 Beşiktaş

2021-22 Sivasspor

2022-23 Fenerbahçe

2023-24 Beşiktaş

2024-25 Galatasaray

2025-26 Trabzonspor