ZTK KURA ÇEKİMİ İZLE | Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekimi 18 Eylül 2026 Cuma günü saat 15.00'te yapılacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre kura çekimi, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kura çekiminde 2026-2027 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. Eleme Turu eşleşmeleri belirlenecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? İşte detaylar ve canlı yayın linki...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu kura çekiminin 18 Eylül Cuma günü saat 15.00'te gerçekleştirilmesi planlanıyor. Kura çekiminin yayın bilgileri için TFF ve yayıncı kuruluşların resmi duyuruları takip edilecek. A Spor, Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncılığını üstlenen Turkuvaz Medya kanalları arasında yer alıyor.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. ELEME TURU KURASINA KAÇ TAKIM KATILACAK?

TFF'nin açıkladığı programa göre 2. Eleme Turu kura çekimine toplam 62 takım katılacak.

Bu takımların:

20'si , 1. Eleme Turu'nu geçerek 2. tura yükselen ekiplerden oluşacak.

, 1. Eleme Turu'nu geçerek 2. tura yükselen ekiplerden oluşacak. 42 takım ise Ziraat Türkiye Kupası'na 2. Eleme Turu'ndan itibaren dahil olacak.

TFF, ikinci turda mücadele edecek 42 takımın 9'unun Nesine 2. Lig'den, 33'ünün ise Nesine 3. Lig'den geleceğini açıkladı. Böylece kura çekiminin ardından toplam 31 eşleşme oluşacak.

ZTK 2. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Ekim 2026 tarihlerinde oynanacak. Bu turda karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek. A Spor'un güncel haberinde de 2. Eleme Turu maçlarının 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacağı bilgisi yer aldı. Kura çekiminin ardından takımların rakipleri belli olacak ve karşılaşmaların programı netleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 1. ELEME TURUNDA KAÇ TAKIM TUR ATLADI?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşmaları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynandı.Bu turda 40 takım mücadele etti. 20 karşılaşmanın ardından galip gelen 20 takım, 2. Eleme Turu'nda mücadele etme hakkı kazandı. TFF'nin sezon planlamasında da 1. Eleme Turu'nu geçen 20 takımın ikinci tura yükseleceği belirtilmişti.

17 Eylül'de oynanan son iki karşılaşmada Amasyaspor FK, Çankırıgücü'nü 10-0; Orduspor 1967 ise Torul Belediyespor'u 10-0 mağlup ederek 2. Eleme Turu'na yükseldi.

ZTK KURA ÇEKİMİNDE HANGİ TAKIMLAR YER ALACAK?

Kurada 1. Eleme Turu'ndan gelen 20 takımın yanı sıra 2. Lig'den 9 ve 3. Lig'den 33 takım olmak üzere toplam 62 ekip bulunacak. Kura çekiminin ardından oluşacak eşleşmeler, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmek isteyen takımlar için yeni bir mücadele başlatacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA SONRAKİ TURLAR NE ZAMAN?

2026-2027 Ziraat Türkiye Kupası takviminde 2. Eleme Turu'nun ardından 3. Eleme Turu karşılaşmaları oynanacak.

TFF'nin sezon planlamasına göre:

2. Eleme Turu: 6-7-8 Ekim 2026

6-7-8 Ekim 2026 3. Eleme Turu: 27-28-29 Ekim 2026

27-28-29 Ekim 2026 4. Eleme Turu: 1-2-3 Aralık 2026

Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinin önemli bölümü kupaya ilerleyen turlarda dahil olacak.

ZTK KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

18 Eylül Cuma günü saat 15.00'te başlayacak kura çekiminin tamamlanmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu eşleşmeleri belli olacak. Kura çekimi sırasında belirlenen eşleşmeler, kura tamamlandıkça güncel olarak takip edilebilecek.