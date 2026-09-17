Orduspor 1967 - Torul Belediyespor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nın 1. Eleme Turu'nda takımlar bir üst tura çıkabilmek için mücadele ediyor. Orduspor 1967 - Torul Belediyespor karşılaşması da bu kapsamda oynanacak. Kupada bu turdaki mücadelelerin tek maç üzerinden oynanması nedeniyle 90 dakika sonunda tur atlayan takım kupadaki yoluna devam edecek. Orduspor 1967-Torul Belediyespor maçına dair detaylar A Spor'da...

ORDUSPOR 1967 - TORUL BELEDİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu 1. Eleme Turu'nda Orduspor 1967 ile Torul Belediyespor karşı karşıya geliyor. Orduspor 1967 - Torul Belediyespor maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Ordu'da oynanacak.

ORDUSPOR 1967 - TORUL BELEDİYESPOR HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Orduspor 1967 - Torul Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ORDUSPOR 1967 - TORUL BELEDİYESPOR CANLI İZLE

Orduspor 1967 - Torul Belediyespor maçını A Spor'dan canlı izleyebilirsiniz. A Spor'un resmi internet sitesinde canlı yayın seçeneği de bulunuyor.

ORDUSPOR 1967 - TORUL BELEDİYESPOR MAÇI HAKEMİ

Karşılaşmanın hakem kadrosuyla ilgili yerel haberlerde Emir Can Karaçalı'nın orta hakem olarak görev yapacağı, yardımcı hakemlerin ise Hamza İnal ve Mehmet Şahabettin Uğurlu olacağı aktarıldı. Dördüncü hakem olarak da Mehmet Şişman'ın görev yapacağı belirtildi.

BUGÜN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA HANGİ MAÇLAR VAR?

17 Eylül 2026 Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda iki karşılaşma bulunuyor:

14.30 | Amasyaspor FK - Çankırıgücü

19.00 | Orduspor 1967 - Torul Belediyespor

Her iki karşılaşmanın yayın programında A Spor yer alıyor.

A SPOR CANLI İZLE: ORDUSPOR 1967 - TORUL BELEDİYESPOR