Amasyaspor FK-Çankırıgücü maçını takip etmek için tıklayınız...

Amasyaspor FK - Çankırıgücü mücadelesi, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kapsamında oynanacak. 2026-2027 sezonunun 1. Eleme Turu'nda karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştiriliyor. Bu nedenle iki takım da Amasya'daki mücadelede tur atlamak için sahaya çıkacak. Amasyaspor FK, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğiyle tur ararken, Çankırıgücü deplasmanda kupada yoluna devam etmek için mücadele edecek. Amasyaspor - Çankırıgücü maçı A Spor canlı yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

AMASYASPOR FK - ÇANKIRIGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 2026-2027 sezonu 1. Eleme Turu'nda Amasyaspor FK ile Çankırıgücü karşı karşıya gelecek. Amasyaspor FK - Çankırıgücü maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 14.30'da başlayacak.

AMASYASPOR FK - ÇANKIRIGÜCÜ HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Amasyaspor FK - Çankırıgücü maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

AMASYASPOR FK - ÇANKIRIGÜCÜ CANLI İZLE

Amasyaspor FK - Çankırıgücü karşılaşmasını resmi yayıncı A Spor üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA TEK MAÇ ELEME USULÜ

Amasyaspor FK - Çankırıgücü mücadelesi, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kapsamında oynanacak. 2026-2027 sezonunun 1. Eleme Turu'nda karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre gerçekleştiriliyor. Bu nedenle iki takım da Amasya'daki mücadelede tur atlamak için sahaya çıkacak.

Amasyaspor FK, kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada taraftarının desteğiyle tur ararken, Çankırıgücü deplasmanda kupada yoluna devam etmek için mücadele edecek.

AMASYASPOR FK - ÇANKIRIGÜCÜ MAÇI HANGİ STATTA?

Mücadele Amasya 12 Haziran Stadı'nda oynanacak. Amasyaspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bu karşılaşmada kendi sahasında Çankırıgücü'nü ağırlayacak.

BUGÜN HANGİ ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI VAR?

17 Eylül Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda iki karşılaşma oynanacak.

14.30 | Amasyaspor FK - Çankırıgücü

19.00 | Orduspor 1967 - Torul Belediyespor

Her iki karşılaşmanın da A Spor'dan canlı yayınlanacağı duyuruldu.

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