Yeni Mersin İY-Bucak Belediyesi Oğuzhanspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda Yeni Mersin İY ile Bucak Belediyesi Oğuzhanspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise Yeni Mersin İY-Bucak Belediyesi Oğuzhanspor maçının yayın bilgisi oldu. Yeni Mersin İY-Bucak Belediyesi Oğuzhanspor maçı, 16 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu 1. Eleme Turu maçları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanıyor. Karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala futbolseverlerin en çok aradığı "Yeni Mersin İY-Bucak Belediyesi Oğuzhanspor maçı saat kaçta?", "Yeni Mersin İY-Bucak Belediyesi Oğuzhanspor hangi kanalda?" ve "Yeni Mersin İY maçı canlı izle" sorguları da öne çıkıyor.

YENİ MERSİN İY-BUCAK BELEDİYESİ OĞUZHANSPOR MAÇI KAÇTA?

Yeni Mersin İY-Bucak Belediyesi Oğuzhanspor maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.

YENİ MERSİN İY-BUCAK BELEDİYESİ OĞUZHANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

YENİ MERSİN İY-BUCAK BELEDİYESİ OĞUZHANSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Mersin Stadyumu'nda oynanacak.

YENİ MERSİN - BUCAK BELEDİYESİ OĞUZHANSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA