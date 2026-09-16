Bucaspor 1928-Gaziemirspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. 1. Eleme Turu kapsamında İzmir ekipleri Bucaspor 1928 ile Gaziemirspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde futbolseverlerin en çok araştırdığı konular ise maçın başlama saati ve yayın kanalı oldu. Bucaspor 1928-Gaziemirspor maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmanın Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacağı bilgisi maç yayın listelerinde yer alıyor.

BUCASPOR 1928 - GAZİEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Bucaspor 1928-Gaziemirspor maçı 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

BUCASPOR 1928 - GAZİEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bucaspor 1928-Gaziemirspor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

BUCASPOR 1928 - GAZİEMİRSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İzmir'deki Yeni Buca Stadyumu'nda oynanacak.

BUCASPOR 1928 - GAZİEMİRSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'ndaki mücadele A Spor'dan canlı olarak takip edilebilecek.

BUCASPOR 1928-GAZİEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLA