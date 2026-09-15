Altay - Söke 1970 Spor maçını takip etmek için tıklayınız...

Altay - Söke 1970 Spor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynanacak mücadele 15 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte Altay - Söke 1970 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı izle detayları...

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Altay - Söke 1970 Spor maçı 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşması 20.00'de başlayacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Söke 1970 Spor karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Evet. Karşılaşma A Spor üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın yayıncısı A Spor olarak açıklandı. Maç, A Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edilebilecek.

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