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CANLI | Altay-Söke 1970 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Altay ile Söke 1970 Spor, tur için karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maç öncesinde "Altay - Söke 1970 Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. İşte Altay - Söke 1970 Spor maçı tarihi, saati, yayın kanalı ve canlı yayın bilgileri...

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 12:06

Altay - Söke 1970 Spor maçını takip etmek için tıklayınız...

Altay - Söke 1970 Spor maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda oynanacak mücadele 15 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak. İşte Altay - Söke 1970 Spor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve canlı izle detayları...

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI NE ZAMAN?

Altay - Söke 1970 Spor maçı 15 Eylül 2026 Salı günü oynanacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu karşılaşması 20.00'de başlayacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Söke 1970 Spor karşılaşması A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI CANLI İZLENİR Mİ?

Evet. Karşılaşma A Spor üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın yayıncısı A Spor olarak açıklandı. Maç, A Spor'un televizyon yayını üzerinden takip edilebilecek.

ALTAY - SÖKE 1970 SPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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