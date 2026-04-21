Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. TÜMOSAN Konyaspor'un sahasında oynanacak kritik maçta kazanan takım doğrudan yarı finale yükselecek. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği karşılaşma öncesinde "Konyaspor – Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi. Ev sahibi Konyaspor sürpriz peşinde olurken Fenerbahçe ise hata yapmadan tur atlamak istiyor. Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasının yayın saati, kanal bilgisi ve muhtemel 11'ler futbolseverler tarafından merak ediliyor. TÜMOSAN Konyaspor-Fenerbahçe çeyrek final maçı bilgileri ve izleme linki FOTOMAÇ.com'da...

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak bu kritik mücadele bu akşam saat 20:30'da başlayacak.

🏆 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final

🗓️ 21 Nisan Salı

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası maçları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Turkuvaz Medya bünyesinde ATVekranlarında şifresiz olarak ekranlara gelecek.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın oynanacak Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ozan Ergün oldu.

KUPADA 3 KEZ KARŞILAŞTILAR

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maç eleme sistemine göre oynanan mücadele de Konyaspor 1-0 kazanmıştı. İki ekip 2015-2016 sezonunda ise kupa yarı finalinde eşleşti. Çift maç eleme usulüne göre oynanan maçlarda Fenerbahçe ilk müsabakayı deplasmanda 3-0, ikinci karşılaşmayı ise sahasında 2-0 kazanarak finale yükselmeyi başardı.

MUHTEMEL 11'LER



Tümosan Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Jevtovic, Melih, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, Guendouzi, Kante, Musaba, Talisca, Kerem, Cherif.

