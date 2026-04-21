Fred: Derbiyi kazanmak istiyoruz

Fred: Derbiyi kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Fred, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki TÜMOSAN Konyaspor mağlubiyetinin ardından konuştu.

Giriş: 21 Nisan 2026, Salı 23:46

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, 120+2'de penaltıdan yediği gol ile TÜMOSAN Konyaspor'a mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Fred açıklamalarda bulundu.

Havlu atmadıklarını dile getiren Fred, "İçinde bulunduğumuz durum kolay değil. Takım içinde çok fazla tecrübeli oyuncu var. Kafamızı kaldırmamız gerekiyor. Ligde puan kaybetmek ve bu maçta elenmek. İki maçta da oyunu biz kontrol ettik, pozisyonlar ürettik ama bitiricilik konusunda sorun yaşadık. Artık önümüzdeki maça odaklanmamız, en iyi şekilde hazırlanmamız ve iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Bizler havlu atmadık. İşimiz zor. Derbiyi kazanmak istiyoruz. Zor olacağını biliyoruz ama tek düşüncemiz kazanmak olacak." ifadelerini kullandı.

EN SON HABERLER

Fenerbahçe'nin son dakika kabusu bitmiyor! Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendiler
TÜMOSAN Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi sonrası İlhan Palut konuştu!
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'dan Asensio sözleri!
Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı!
TÜMOSAN Konyaspor teknik direktörü İlhan Palut, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu!