Başakşehir 1-0 Ankaragücü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve rövanş öncesinde avantajı elde etti.

İlk yarının son dakikalarında 10 kişi kalan ve ikinci yarıda bir kişi eksik mücadele eden Medipol Başakşehir, 90+5. dakikada Figueiredo'nun golüyle sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23, 24 veya 25 Mayıs'ta Ankara'da oynanacak. Turu geçen ekip finalde, Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR 10 KİŞİ KALDI

Medipol Başakşehir'in Cezayirli savunma oyuncusu Ahmed Touba, 45+3. dakikada kırmızı kart gördü. Ankaragücü atağında topu kontrol edemeyen Ahmed Touba, Milson ile girdiği mücadelede rakibini düşürdü. Hakem Zorbay Küçük önce Ahmed'e sarı kartını gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen Zorbay Küçük, sarı kartı iptal edip Ahmed Touba'ya kırmızı kartını gösterdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında Ahmed Touba'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İstanbul ekibi, ikinci yarıyı 10 kişi oynadı.

PATRYK SZYSZ SAKATLANDI

Medipol Başakşehir'in Polonyalı oyuncusu Patryk Szysz mücadelenin 78. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Ters basan, acı içinde yerde kalan ve göz yaşlarına hakim olamayan Szysz sedyeyle oyun alanı dışına taşındı. Szysz'in yerine Deniz Türüç oyuna dahil oldu.

STEFAN KUNTZ TRİBÜNDE MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir ile Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmayı tribünde izledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da karşılaşmayı Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte takip etti.