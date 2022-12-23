Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 kurası saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçları tamamlandı. Adını son 16'ya yazdıran tkaımların eşleşmesi için de beklenen gün geldi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi hakkında arama motorlarında Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi ne zaman? ZTK son 16 kurası saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Detayar haberimizde...

Giriş: 23.12.2022 10:40 Güncelleme: 23.12.2022 10:40

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda yarışacak rakipleri eşlemek için nefesler tutuldu. 5. eleme turu maçlarının sona ermesiyle son 16'da yarışacak takımlar belli oldu. Son maçta Galatasaray, Gomis'in attığı golle Keçiörengücü'nü mağlup ederek son 16'ya adını yazdırırken merak edilen ZTK son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

ZTK SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu kura çekimi 23 Aralık Cuma günü, saat 11.30'da yapılacak. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimleri, A Spor'dan naklen canlı olarak yayınlanacak.

ZTK SON 16'YA YÜKSELEN TAKIMLAR

  • MKE Ankaragücü
  • HangiKredi Ümraniyespor
  • Demir Grup Sivasspor
  • Medipol Başakşehir
  • Fenerbahçe
  • Teco Karacabey Belediyespor
  • VavaCars Fatih Karagümrük
  • Corendon Alanyaspor
  • Trabzonspor
  • Beşiktaş
  • Kayserispor
  • Konyaspor
  • Gaziantep FK
  • Rizespor
  • Galatasaray

TOPLU SONUÇLAR

  • Kasımpaşa-Ümraniye 1-2
  • Ankaragücü-Tuzla 2-0
  • Sivas-E. Erok 5-2
  • Antalya-Manisa FK 1-0
  • Başakşehir-Göztepe 1-0
  • F.Bahçe-İstanbul 3-1
  • Giresun-Karacabey 0-5
  • Karagümrük-Uşak 3-0
  • Alanya-Eyüp 3-2
  • Trabzon-Samsun 3-0
  • Beşiktaş-Şanlıurfa 4-2
  • Kayseri-G.Birliği 2-0
  • Konya-Bodrum 3-2
  • G.Antep-Bolu 3-1
ASpor CANLI YAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

ZTK son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk Keçiörengücü maçının ardından fikstür isyanında bulundu!
Galatasaray 1-0 Keçiörengücü (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon! Rashad Muhammed zoru başardı
Adana Demirspor Çaykur Rizespor: 3-4 (MAÇ SONUCU ÖZET)
BİZE ULAŞIN