Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Bu sezon yarıştığı kulvarlardaki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da ilerlemeyi amaçlıyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan taraf olmanın hesaplarını yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN



FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi



İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.