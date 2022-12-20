Fenerbahçe İstanbulspor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası maçı seyret 📺 | A Spor canlı ve şifresiz izle

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda İstanbulspor'u ağırlıyor. Sarı lacivertli ekip, kazanarak bir üst tura yükselmek istiyor. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 3 kulvarda mücadeleyi sürdürmeyi amaçlıyor. Konuk ekip İstanbulspor ise güçlü rakibini mağlup etmenin planlarını yapıyor. Fenerbahçe - İstanbulspor maçının CANLI yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Giriş: 20.12.2022 20:55

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda kozlarını paylaşıyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor.

Tek maç eleneminasyon sistemine göre oynanan müsabakada kazanan taraf adını son 16 takım arasına yazdıracak.

Bu sezon yarıştığı kulvarlardaki performansıyla dikkat çeken Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda da ilerlemeyi amaçlıyor. İstanbulspor ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan taraf olmanın hesaplarını yapıyor.

ASpor CANLI YAYIN


FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan, Mehmeric, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Melih, Muammer, Rroca, Topalli, Ethemi, İbrahim.

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 20 Aralık Salı günü saat 21:00'de başladı. Karşılaşma A Spor'da canlı yayınlanıyor.

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