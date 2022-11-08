Ankaragücü - Amedspor maçı canlı izle | ZTK maçı izle | A Spor Ziraat Türkiye Kupası canlı

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen, 4. Turda devam ediyor. Müsabakalar, tek maç eleminasyon sistemiyle oynanıyor. Ziraat Türkiye Kupası 4 turda oynanan Ankaragücü - Amedspor maçını haberimizden canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz... | Ankaragücü - Amedspor maçı canlı ve şifresiz izle | A Spor canlı izle

Giriş: 08.11.2022 14:30

Türkiye'nin kupası, Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başladı.

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği dev şölenin 4. turunda Ankaragücü - Amedspor maçı oynanıyor. Karşlaşmadan galip gelen takım, bir üst tura çıkacak.

Saat 17.00'de başlayacak olan Ankaragücü - Amedspor maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

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