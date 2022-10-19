Galatasaray Kastamonuspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Kupanın favorilerinden olan Galatasaray, serüvenine bu turda başladı. Cimbom sahasında Kastamonuspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda tek hedef kazanarak adını 4. tura yazdırmak. Galatasaray Kastamonuspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Giriş: 19.10.2022 22:00 Güncelleme: 19.10.2022 22:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı yaşanıyor. Kupanın favorilerinden olan Galatasaray, serüvenine bu turda başladı.

Cimbom sahasında Kastamonuspor ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda tek hedef kazanarak adını 4. tura yazdırmak.

Galatasaray Kastamonuspor maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

GOLLER

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Ross, Emin, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Yusuf, Seferovic, Gomis.

Kastamonuspor: Sefa, Ramazan, Kemal, Faruk, Şaban, Hakan, Ayhan, Ömer, Mustafa, Amir, Efe

GALATASARAY – KASTAMONUSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın, Kastamonuspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası üçüncü ön eleme turu karşılaşması saat 21.00'de başladı ve A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

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