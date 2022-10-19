19 EKİM 2022 ZTK MAÇLARI | Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var?

19 EKİM 2022 ZTK MAÇLARI | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ve Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. İşte günün ZTK maçları...
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR
13.00 👉 Van Spor - Elazig Karakocan (A Spor)
13.00 👉 Kırklarelispor- 52 Orduspor
14:00 👉 Uşakspor - Gümüşhanespor
14:00 👉 Balıkesirspor - Ofspor
14:00 👉 1928 Bucaspor - Artvin Hopaspor
14:00 👉 Altınordu - Sapanca Genclikspor
14:00 👉 Şanlıurfaspor - Karaman
14:00 👉 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor
14:00 👉 Nazilli Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor
14:00 👉 Göztepe - Karakopru Belediye SK
14:00 👉 Adanaspor - Orduspor 1967
14:00 👉 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor
14:00 👉 Yeni Çorumspor AŞ - Esenler Erokspor
14.00 👉 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor AS
14:00 👉 Kirsehir Belediye Spor - Iskenderunspor AS
14:00 👉 Anagold 24 Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor
15:00 👉 Boluspor - Fethiyespor (A Spor)
17:00 👉 Samsunspor - Mus 1984 Musspor (A Spor)
19:00 👉 Hatayspor - Düzcespor (A Spor)
21:00 👉 Galatasaray - Kastamonuspor (A Spor)
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