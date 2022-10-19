19 EKİM 2022 ZTK MAÇLARI | Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Futbolseverler maçları canlı olarak takip etmek isterken bugün hangi maçların olduğu da en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Peki Ziraat Türkiye Kupası bugün hangi maçlar var? İşte 19 Ekim 2022 ZTK maçları...

Giriş: 19.10.2022 11:10

19 EKİM 2022 ZTK MAÇLARI | Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği ve Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 19 Ekim Çarşamba 2022 tarihinde hangi maçların oynanacağı merak ediliyor. İşte günün ZTK maçları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜN OYNANACAK MAÇLAR

13.00 👉 Van Spor - Elazig Karakocan (A Spor)

13.00 👉 Kırklarelispor- 52 Orduspor

14:00 👉 Uşakspor - Gümüşhanespor

14:00 👉 Balıkesirspor - Ofspor

14:00 👉 1928 Bucaspor - Artvin Hopaspor

14:00 👉 Altınordu - Sapanca Genclikspor

14:00 👉 Şanlıurfaspor - Karaman

14:00 👉 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor

14:00 👉 Nazilli Belediyespor - Arnavutkoy Belediyesi Genclik Ve Spor

14:00 👉 Göztepe - Karakopru Belediye SK

14:00 👉 Adanaspor - Orduspor 1967

14:00 👉 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor

14:00 👉 Yeni Çorumspor AŞ - Esenler Erokspor

14.00 👉 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor AS

14:00 👉 Kirsehir Belediye Spor - Iskenderunspor AS

14:00 👉 Anagold 24 Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor

15:00 👉 Boluspor - Fethiyespor (A Spor)

17:00 👉 Samsunspor - Mus 1984 Musspor (A Spor)

19:00 👉 Hatayspor - Düzcespor (A Spor)

21:00 👉 Galatasaray - Kastamonuspor (A Spor)

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