Kasımpaşa 2-1 Yeni Mersin İdman Yurdu (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa ile Yeni Mersin İdman Yurdu karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta ev sahibi takım, rakibini uzatmalar sonucu 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükselen taraf oldu.

Kasımpaşa'ya turu getiren golleri 80. dakikada Ali Sühan Demirel ve 113. dakikada Mickael Tirpan kaydetti. Yeni Mersin İdman Yurdu'nun tek golü 30. dakikada Erdem Onur Beytaş'tan geldi.

MAÇIN GOLLERİ

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Yeni Mersin İdmanyurdu atağında sağ kanatta Erdem'in ortasında Abdurrahman'in şutu direkten döndü.



30'uncu dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu öne geçti. Muğdat'ın sağ kenardan ceza sahası dışına doğru gönderdiği topta Erdem'in uzak direğe plase şutu ağlarla buluştu: 0-1



33'üncü dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta Eysseric sol çaprazdan şutu direkten auta çıktı.



Mücadelenin ilk yarısı Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



70'inci dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahadında David'e yaptığı müdahale sonrası kazanılan penaltı atışında Aslan topu auta attı.



80'inci dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Fall'ın sağ kanattan ortasında savunma topu uzaklaştırmak isterken Ali'nin önünde kalan topu genç oyuncu ağlara gönderdi: 1-1



113'üncü dakikada Yeni Mersin İdmanyurdu'nun savunmadan çıkarken yaptıpı pas hatasında Graovac'ın pasında topla buluşan Eysseric'in asistinde Tirpan topu ağlara gönderdi: 2-1



Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle sonuçlanırken uzatma dakikalarında bulduğu golle Kasımpaşa mücadeleyi 2-1 kazandı ve tur atlayan taraf oldu.