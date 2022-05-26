Kayserispor - Sivasspor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona ererken, rakibini uzatmalar sonunda 3-2 deviren Sivasspor kupayı müzesine götürdü.
Yiğidolar böylece Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.
Kayserispor 33. dakikada Ramazan Civelek'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıda bastıran Sivasspor, 60. dakikada Aaron Appindangoye'nin golüyle eşitliği sağladı: 1-1.
90 dakika bu skorla sona ererken, Yiğidolar 95. dakikada Max Gradel'ın attığı müthiş golle öne geçti: 1-2.
Pes etmeyen Kayserispor, 107. dakikada İlhan Parlak'ın kafa golüyle 2-2''lik eşitliği sağladı.
Sivasspor'da 113. dakikada sahneye çıkan Konate, kupayı Yiğidolar'a getirdi: 2-3.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: