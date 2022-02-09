Bandırmaspor Sivasspor: 2-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde!

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Günün ilk karşılaşmasında TFF 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'u ağırladı.
A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadele gol düellosuna sahne olurken, Sivasspor karşılaşmadan 4-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Yiğidolar'a turu getiren golleri 2, 45 ve 84'te Max Gradel ile 79'da Aaron Appindagoye kaydetti.
Bandırmaspor'un golleri ise 34'te Levent Ayçiçek ile 54'te Michel Landel'den geldi.
BANDIRMASPOR 66 DAKİKA 10 KİŞİ OYNADI!
Bandırmaspor'da tecrübeli savunma oyuncusu Lokman Gör, 24. dakikada direkt kırmızı kart gördü. Ev sahibi ekip, yaklaşık 66 dakika 10 kişi mücadele etti.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ: