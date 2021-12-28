Galatasaray - Denizlispor maçı CANLI İZLE | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Galatasaray, sahasında TFF 1. Lig ekibi Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde zirvenin uzağında kalan sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda sürprize izin vermeyip yoluna devam etmek istiyor.

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GALATASARAY - DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Denizlispor maçı saat 21:00'de başladı ve A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

GALATASARAY-DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Galatasaray: İsmail, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Ömer, Taylan, Cicaldau, Morutan, Emre, Barış, Mostafa

Denizlispor: Abdülkadir, Emre, Erdal, Muhammet, Gökhan, Muhammed, Mustafa, Özer, Bünyamin, İlhan, Darri

GALATASARAY KUPAYI EN FAZLA KAZANAN TAKIM

Galatasaray, 18 kezle Türkiye Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanını taşıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

Galatasaray toplamda 23 kez final oynarken, 18 kez kazanan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda geçen sezon çeyrek finalde Aytemiz Alanyaspor'a elendi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: