Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kura çekimi yapıldı! İşte tüm eşleşmeler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri yapılan kura çekimi sonucu belli oldu. Kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakaları, 28, 29 ve 30 Aralık'ta yapılacak.



İŞTE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TURU'NDA EŞLEŞMELER



Beşiktaş - Altay



Fenerbahçe - Afjet Afyonspor



Galatasaray - Denizlispor



Trabzonspor - Boluspor



Malatyaspor - Bandırmaspor



Kasımpaşa - Kocaelispor



Fatih Karagümrük - Bodrumspor



Hatayspor - Menemenspor



Adana Demirspor - Ankaraspor



Sivasspor - MKE Ankaragücü



Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor



Göztepe - Samsunspor



Konyaspor - Ümraniyespor



Gaziantep FK - Bursaspor



Antalyaspor - Giresunspor



Alanyaspor - Mardin 1969 Spor