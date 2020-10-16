Kupada 2.Tur 20 Ekim'de başlıyor!

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden çekişmeli 1.Tur maçların ardından şimdi de gözler 2.Tur heyecanına çevrildi. 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde yaşanacak müsabakalar A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Giriş: 16.10.2020 06:40
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı 20, 21 ve 22 Ekim tarihlerinde yaşanacak. 1. Tur'u geçen 21 takım ile Misli.com 3. Lig'den gelecek diğer 25 takımın katılımıyla düzenlenecek 2. Tur müsabakaları, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Toplam 46 takım, A Spor'dan yayınlanacak birbirinden çekişmeli maçlarda 3. Tur'a yükselmek için kozlarını paylaşacak.

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