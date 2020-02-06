Kırklareli’de tarihi gün

Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kalan Kırklarelisporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. 3 bin 750 kapasiteli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Stat dışına da dev ekran kuruldu.

Giriş: 06.02.2020 06:40

Tarihinde ilk kez kupada çeyrek finale kalan Kırklarelisporlu taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. 3 bin 750 kapasiteli Atatürk Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 13 bin taraftar izledi. Stat dışına da dev ekran kuruldu.

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