Kupa şov sürüyor

Çeyrek final heyecanı, bugün oynanacak iki maçla sürüyor. Kupanın sürpriz ekibi 2. Lig’den Kırklareli, Fenerbahçe’yi, ligde 5’te 5 yapan Alanya ise son şampiyon Galatasaray’ı ağırlayacak. Kupa şöleni, yine A Spor’da.

Giriş: 05.02.2020 06:40

Türkiye'nin kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bugün iki maçla devam edecek. İlk olarak saat 14.30'da kupada tarih yazan TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Kırklarelispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 20.30'da ise ligde 5'te 5 yaparak şampiyonluk yarışına dahil olan, sezonun flaş takımı Alanyaspor, taraftarı önünde Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev şölen, A Spor ekranlarından şifresiz ve HD kalitesinde yayınlanacak. Çeyrek final maçlarının yayınlanacağı A Spor, bu önemli organizasyondaki tüm detayları da ekranlara getirecek. Maç öncesi ve sonrası teknik direktör, futbolcu röportajlarının yanı sıra duayen isimlerin yorumları da A Spor'da olacak.

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