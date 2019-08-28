Ziraat Türkiye Kupası'nda şölen başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon heyecanı bugün start alıyor Yozgat-Aksaray ve Soma-Akşehir maçları A Spor’da yayınlanıyor.

Giriş: 28.08.2019 08:01
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı bugün başlıyor. Turkuvaz Medya'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki futbolseverlerle buluşturduğu dev organizasyon, bugün ve yarın oynanacak 22 maçla start alıyor.

35 amatör takımın yanı sıra bu sezon TFF 3. Lig'e yükselen 9 kulübün katılacağı maçlar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Bugün 14.00'te Yozgatspor-Aksaray Bld. ve 16.30'da Soma-Akşehir, yarın ise 13.30'da Muş Menderes-Bitlis Özgüzeldere, 15.30'da Çankırı-Boyabat ve 16.30'da Tavşanlı Linyit- Isparta karşılaşmaları A Spor'dan HD kalitesinde canlı olarak ekranlarda olacak.

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