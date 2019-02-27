Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda final yolculuğu için geri sayım başladı. Turkuvaz Medya Grubu'nun ATV, A SPOR ve A2 kanallarından yüksek teknoloji ile ekranlara taşıdığı organizasyonda çeyrek final rövanş maçları sürüyor.

Dün Ümraniye ile Trabzon karşı karşıya geldi. Bugün ise 14.00'te G.Saray, Hatay'a konuk olacak. 20.00'de ise Göztepe, Yeni Malatya'yı ağırlayacak. İki karşılaşma da A Spor'dan şifresiz yayınlanacak.



Maç öncesi ve sonrası yorumlar, en kaliteli maç sunuları, kritik ve analizler, perde arkası özel görüntüler yine Turkuvaz Medya'da olacak. Ziraat Türkiye Kupası heyecanına ortak olmayı ihmal etmeyin.