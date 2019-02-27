Ümraniyespor devleri avladı

İstanbul ekibi kupada destan yazmaya devam ediyor. Karadeniz Fırtınası’nı 3 golle geçip yarı finale çıktılar

Giriş: 27.02.2019 00:00 Güncelleme: 27.02.2019 01:45

Ümraniyespor, rakiplerini bir bir eliyor. Erzin Bld., 24 Erzincan, 1461 Trabzon'un ardından F.Bahçe'yi saf dışı bırakan İstanbul temsilcisi, Trabzonspor'u da kupanın dışına itti. 0-0'ın rövanşında Fırtına, 35'te Nwakaeme ile 1-0 öne geçti. 55'te Leandrinho 1-1 yaptı. 66'da penaltıdan Emircan attı: 2-1. 90+4'te Atabey skoru belirledi: 3-1. Ümraniye yarı finale çıktı. Kasımpaşa-Akhisar eşleşmesinin galibi ile eşleşecekler. Ümraniye'nin hocası Ahmet Taşyürek, gözyaşları içinde "5 tane play-off kaybettim. Şimdi çok mutluyum" dedi.

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