Kupada dev randevu

Çeyrek finalde bugün; A2 ekranlarında G.Saray-Hatay maçının yanı sıra Yeni Malatya-Göztepe karşılaşması da nefes kesecek

Giriş: 06.02.2019 00:00
Türkiye'nin kupasında çeyrek final maçları tüm heyecanıyla sürüyor. Yarı final yolundaki 4 takım bugün sahneye çıkacak.

Saat 18.30'da Yeni Malatya-Göztepe, 20.30'da da G.Saray-Hatayspor müsabakaları oynanacak. Kupanın Galatasaray ve Trabzonspor'la birlikte favorileri arasında yer alan Yeni Malatya ile Göztepe, ilk maçta kozlarını Malatya'da paylaşacak.

Yarın ise kupanın son şampiyonu Akhisar, ligin flaş takımlarından Kasımpaşa ile 20.30'da evinde karşılaşacak. Çeyrek final ilk maçlarının tümü A2'den ekranlara gelecek. Turkuvaz bünyesindeki A Spor da maç öncesi ve sonrasında analizleri ve röportajlarıyla büyük heyecanı tüm detaylarıyla futbolseverlere sunacak.

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