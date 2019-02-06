Kasımpaşa Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.
Lacivert-beyazlı kafilenin akşam Manisa'ya gideceği kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.
Lacivert-beyazlı kafilenin akşam Manisa'ya gideceği kaydedildi.
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