Kasımpaşa Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Akhisarspor ile deplasmanda yapacağı çeyrek final ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Giriş: 06.02.2019 00:00 Güncelleme: 06.02.2019 16:58

Kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz'daki tesislerde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın bir saat sürdüğü belirtildi.

Lacivert-beyazlı kafilenin akşam Manisa'ya gideceği kaydedildi.

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