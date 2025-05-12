KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,12 Mayıs Pazartesi günü 56. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 56. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm izle
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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU?
Sultan Selahaddin'in İbelin'den sonraki hedefi Kerek. Bu kuşatma kolay olmayacaktır; uzun süreceği de açıktır, fakat Sultan'ın hazırlığı kuvvetlidir ve stratejik tertipleri dikkatle yürütülmektedir. Artık dört bir yandan saldırı vaktidir; Selahaddin, düşmanlarını kendi oyunlarıyla vurmak niyetindedir. Bu sırada Kadı Fazıl'ın beylere sunduğu birlik teklifi, Selahaddin'in mücadelesine bir destek niteliği taşımaktadır: "Gelin, İslam Sancağı altında birleşelim." Ancak beyler, yalnızca Zengi Devleti'ni tanıdıklarını belirterek bu çağrıya karşı mesafeli kalır. İslam Birliği gerçekleşmeden Selahaddin, Kerek'i alabilecek midir? Mila, nasıl bir plan peşindedir?
Bu çatışmalar yaşanırken kişisel hesaplaşmalar yankı bulur. Balian, İbelin'i kaybetmenin ağırlığını taşıyamamaktadır; fakat Kraliçe Maria ona gerçeği göstererek bir çıkış yolu sunmak için çabalamaktadır. Maria'nın kafasında her zaman olduğu gibi ince düşünülmüş bir plan vardır. Kral Baldwin'in gazabından onu Maria ile yapacağı evlilik kurtaracaktır. Ordugahta da başka bir nikah vardır: Börü ve Sayra'nın nikahını Selahaddin kıyar. Selahaddin'in zorlu Kerek kuşatması nasıl sonuçlanacaktır?
KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI
Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş
Şemse: Gökçe Türkan
Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu
İbelinli Balian: Ozan Dolunay
Karategin: Olgun Toker
Sibylla: Gülper Özdemir
Kral Amalrik: Devrim Evin
Luzinyanlı Guy: Berk Erçer
Mila: Elif Doğan
Kadı Fazıl: Uygar Özçelik
Cemşit: Barış Yıldız
Yaruki: Şahin Irmak
Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil
Adsız: Celal Al
Cevher: Sarp Aydınoğlu
Şaver: Atılgan Gümüş
Latif: Arif Diren
Ömer Mella: Erdinç Gülener
Melike: Ekin Türkmen
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm izle
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