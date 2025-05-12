Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in başrollerini paylaştığı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 56. bölümü için araştırmalar hız kazandı. Akli Film imzalı Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin senaryosunu Serdar Öznalan kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor.12 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan 56. bölüm için tüm detayları haberimizde derledik.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ | TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi,12 Mayıs Pazartesi günü 56. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer'in paylaştığı, tarih kokan hikayesiyle diziseverlerden tam puan alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 56. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında ' Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle, TRT1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm izle' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm izle

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KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Sultan Selahaddin'in İbelin'den sonraki hedefi Kerek. Bu kuşatma kolay olmayacaktır; uzun süreceği de açıktır, fakat Sultan'ın hazırlığı kuvvetlidir ve stratejik tertipleri dikkatle yürütülmektedir. Artık dört bir yandan saldırı vaktidir; Selahaddin, düşmanlarını kendi oyunlarıyla vurmak niyetindedir. Bu sırada Kadı Fazıl'ın beylere sunduğu birlik teklifi, Selahaddin'in mücadelesine bir destek niteliği taşımaktadır: "Gelin, İslam Sancağı altında birleşelim." Ancak beyler, yalnızca Zengi Devleti'ni tanıdıklarını belirterek bu çağrıya karşı mesafeli kalır. İslam Birliği gerçekleşmeden Selahaddin, Kerek'i alabilecek midir? Mila, nasıl bir plan peşindedir?

Bu çatışmalar yaşanırken kişisel hesaplaşmalar yankı bulur. Balian, İbelin'i kaybetmenin ağırlığını taşıyamamaktadır; fakat Kraliçe Maria ona gerçeği göstererek bir çıkış yolu sunmak için çabalamaktadır. Maria'nın kafasında her zaman olduğu gibi ince düşünülmüş bir plan vardır. Kral Baldwin'in gazabından onu Maria ile yapacağı evlilik kurtaracaktır. Ordugahta da başka bir nikah vardır: Börü ve Sayra'nın nikahını Selahaddin kıyar. Selahaddin'in zorlu Kerek kuşatması nasıl sonuçlanacaktır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Selahaddin Eyyubi: Uğur Güneş

Şemse: Gökçe Türkan

Nureddin Zengi: Mehmet Ali Nuroğlu

İbelinli Balian: Ozan Dolunay

Karategin: Olgun Toker

Sibylla: Gülper Özdemir

Kral Amalrik: Devrim Evin

Luzinyanlı Guy: Berk Erçer

Mila: Elif Doğan

Kadı Fazıl: Uygar Özçelik

Cemşit: Barış Yıldız

Yaruki: Şahin Irmak

Surlu Wıllıam: Hakan Yufkacıgil

Adsız: Celal Al

Cevher: Sarp Aydınoğlu

Şaver: Atılgan Gümüş

Latif: Arif Diren

Ömer Mella: Erdinç Gülener

Melike: Ekin Türkmen

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 56. bölüm izle

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