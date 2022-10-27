Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE - Star TV Duy Beni izle - Duy Beni TEK PARÇA FULL İZLE

Star TV ekranlarının yeni dizilerinden Duy Beni, 17. bölümüyle ekranlara geldi. Duy Beni izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 17. bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Duy Beni 17. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Duy Beni dizisinin 17. bölümünde neler yaşandı? Duy Beni dizisinin yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Duy Beni dizisinin 17. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Star TV'nin en sevilen ve takip edilen dizilerinden Duy Beni, 17. yeni bölümüyle ekrana geldi. Heyecanla izlenen yeni bölüm hakkında arama yapan seyirciler için biz de haberimizde Duy Beni 17. Bölüm konusu ve tüm yeni bölüm detaylarını haberimizde derledik.

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DUY BENİ 17. BÖLÜM KONUSU

Aziz, Leyla'nın peşinden gelen arkadaşlarını ıssızlığın ortasında alıkoyar. Bir yandan da yaptıklarından ötürü kafası karışıktır. Kanat, nezarethaneden kurtulup Leyla'yı bulma derdindedir. Halil ise ölümcül görevi için harekete geçer. Artık Leyla'yı kurtarmak için zamana karşı bir yarış başlamıştır.

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👉Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE

Olayların minimum hasarla tatlıya bağlanması, herkes için yeni bir başlangıç fırsatı yaratır. Leyla'nın başından geçenlerle kenetlenen "Kız Kardeşler", Rıza'nın karıştırdığı başka kötülüklerin izini sürer. Ancak ulaştıkları delillerin içeriklerini çözmek hiç de kolay olmayacaktır.

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👉Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE

Leyla ve Suna mutlu bir şekilde evlerine dönerken Ekim'in doğum günü de gençler için bir nefes olur. Ama gelişmeler herkes için olumlu değildir. Rıza firari bir hayata başlar, Ozan Ateş hakkında dengeleri değiştirecek bilgilere ulaşır, sürpriz bir ismin de korkunç bir tuzağa düştüğü ortaya çıkar.

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👉Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE

Tüm varlıklarını kaybetme ihtimali, Suna ve çocukları için yepyeni gelecek planları çizerken, Kanat'ın geçmişinden sürpriz şekilde gelen bir figür Ekim ile ilişkisini de etkileyecek bir bombanın fitilini ateşler.

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👉Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE

👉DUY BENİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉Duy Beni 17. BÖLÜM İZLE