29 Mart 2020, Pazar

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Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber Amerika'dan dönünce 14 gün kuralına uymadı! Işıl Reçber'e büyük tepki geldi

Rüştü'yü ihmal mi yaktı? Işıl Reçber...
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2020 Giriş Tarihi: 29.03.2020

Son dakika gelişmesi! Eski milli kaleci 'den dün kötü haber geldi. Rüştü Reçber dün akşam salgını şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Rüştü Reçber'in eşi 'in geçtiğimiz hafta Amerika'dan döndüğü ve 14 gün kuralına uymadığı haberi büyük tepkiye sebep oldu. Işıl Reçber karantinaya girmeden kendisine ait olan güzellik merkezine gitti. Peki, Rüştü Reçber corona virüsü eşi Işıl Reçber'den mi kaptı?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden etkisini göstermeye devam ediyor. Eski milli kaleci dün akşam rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. 'e yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. Eşi , Rüştü Reçber'in corona virüsü olduğunu duyurdu.

IŞIL REÇBER AÇIKLADI

Corona virüsüne yakalanan eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber dün yaptığı açıklamada;

"Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Her şey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız.Kritik süreçler ve çok zor ,Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin .

Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri.Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır.

Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok.Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak.Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek..Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler.Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli....#sengüçlüsünRR" ifadelerini kullandı

RÜŞTÜ REÇBER'E CORONA VİRÜSÜNÜ EŞİ Mİ BULAŞTIRDI?

Işıl Reçber, 4 Mart'ta Amerika'ya gitti. ABD'den bir hafta önce dönen Işıl Reçber, önceki gün ise 'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uymadı ve Etiler'deki güzellik merkezinde gitti. Kendi kliniğinin reklamını yaptığı paylaşımlarında "Bitkin hissettiğim için ozon terapi yaptırıyorum" ifadelerini kullanan Işıl Reçber'e büyük tepki yağdı.

Rüştü Reçber'in corona virüsü testi pozitif çıktı haberin devamı

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