Gram altın ne kadar? 1 Aralık çeyrek altın fiyatı düştü mü? Altın fiyatları

Altın piyasasındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Haftayı yükseliş eğilimini koruyarak kapatan altın, yatırımcıların ilgisini yeniden üzerine çekti. Özellikle Aralık ayında FED’in olası faiz indirimine dair beklentiler, fiyatları yukarı yönlü desteklerken yeni zirveler için de zemin hazırlıyor. Uzmanlar, altındaki dalgalanmanın önümüzdeki günlerde de sürebileceği uyarısında bulunurken, yatırımcıların gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiğinin altı çizildi. Peki 1 Aralık Pazartesi günü Kapalı Çarşı’da altın fiyatları ne seviyede? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın kaç TL? Tüm güncel rakamlar ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 28.11.2025 06:42

Altın piyasasında yaşanan son yükseliş trendi, yatırımcıların dikkatini yeniden sarı madene çevirdi. Gram ve çeyrek altındaki artış, iç piyasadaki talebin yanı sıra küresel ekonomik gelişmelerin de etkisiyle belirleniyor. Güvenli liman olarak yatırımcı ve vatandaşların odağındaki yerini sürdüren altın fiyatlarının seyrinin, küresel gelişmelere bağlı olarak değişebileceği ifade ediliyor. Peki, 1 Aralık gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ve detaylar...

GRAM ALTIN ALIŞ: 5.793,69 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 5.794,47 TL

Gram, çeyrek altın ne kadar 1 Aralık 2025 Pazartesi?

1 ARALIK CANLI DÖVİZ KURU - BUGÜN DOLAR NE KADAR?

◼ABD Doları: 42,49 (Alış) - 42,51 (Satış)

◼EURO: 49,24 (Alış) - 49,36 (Satış)

◼STERLİN: 55,90 (Alış) - 56,18 (Satış)

Altın alış-satış fiyatları (1 Aralık 2025)

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI (1 ARALIK)

▶Gram Altın Alış: 5.793,69₺

▶Gram Altın Satış: 5.794,47₺

▶Çeyrek Altın Alış: 9.532,00₺

▶Çeyrek Altın Satış:9.604,00₺

▶Yarım Altın Alış: 19.064,00₺

▶Yarım Altın Satış: 19.208,00₺

▶Tam Altın Alış: 38.012,00₺

▶Tam Altın Satış: 38.263,00₺

▶Ata Altın Alış: 39.035,00₺

▶Ata Altın Satış: 39.279,00₺

▶22 Ayar Bilezik Alış: 5.319,66₺

▶22 Ayar Bilezik Satış: 5.560,77₺

▶Gümüş Alış: 78,42₺

▶Gümüş Satış: 78,50 ₺

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 1 Aralık Pazartesi günü saat 06.24 itibarıyla alınmıştır.

