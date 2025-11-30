logo

Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat 159. bölüm linki

TRT 1’in ilgiyle takip edilen ve her bölümüyle izleyicide heyecan yaratan dizisi Teşkilat, 159. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Yayın saati yaklaşırken dizi tutkunları, “Teşkilat 159. bölüm izle” ve “Teşkilat yeni bölüm saat kaçta?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Bu akşamki bölümde, karakterlerin kaderini belirleyecek kritik gelişmeler yaşanacak. Sürpriz hamleler, gerilimi tırmandıran sahneler ve beklenmedik çözülmeler, izleyiciyi adeta nefesini tutarak ekran başına kilitleyecek. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE | Teşkilat 159. bölümüyle bu akşam izleyicilerini ekran başına çağırıyor. Yeni bölüme kısa süre kala diziseverler, "Teşkilat 159. bölüm izle" ve "Teşkilat yeni bölüm ne zaman?" sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Heyecan dolu bölümde ekip, geçmişten gelen izlerle yeniden yüzleşmek zorunda kalacak. Devletin güvenliğini tehdit eden yeni düşmana karşı verilen mücadelede adeta nefesler tutulacak. Sürpriz gelişmeler ve aksiyon dolu sahneler, izleyiciyi ekran başından ayırmayacak gibi görünüyor. İşte, Teşkilat yeni bölümü hakkında öne çıkan detaylar...

TEŞKİLAT 159. BÖLÜM ÖZETİ

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir.

Dizdar, Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer.

Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Bazı kahramanlar vardır; devlet onlarla yaşar, isimleri tarihe gömülür. Ölmeden önce ölenlerin hikayesi! TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve soluk soluğa izlenen dizisi 'Teşkilat', her pazar izleyiciyle buluşuyor.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Altay: Tolga Sarıtaş
Hilal Turhantürk: Rabia Soytürk
Korkut: Yunus Emre Yıldırımer
Uzay: Serdar Yeğin
Tufan: Murat Aygen
Sedat: Eren Hacısalihoğlu
Nazlı: Melisa Akman
Güniz: Özlem Maden
Selen: Gizem Güneş
Hamdi: Murat Han
Akif: Adnan Biricik

