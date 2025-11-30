Teşkilat yeni bölüm izle! Teşkilat 159. bölüm linki

Teşkilat son bölüm

TEŞKİLAT 159. BÖLÜM ÖZETİ

Altay nihayet annesini görebilmiştir ama hem onu hem de annesini zor anlar beklemektedir. Rutkay, Altay'ı annesiyle tehdit etmeyi sürdürürken Altay kritik bir kararın eşiğine gelir.

Dizdar, Cevher'in Korkut'a Teşkilat ile bağlarının koptuğunu söylediğini duyar. Korkut yeni bir yola adım atarken düşman onu hazırlıksız yakalamak için harekete geçer.

Altay ve Hilal operasyonu sürdürmek zorundadır ancak bu süreç Altay için hiç kolay olmayacaktır. Babasının bıraktığı ipucunun izini süren Altay ve Teşkilat, yeni bir gerçekle daha karşı karşıya kalacaktır.

