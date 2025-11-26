Taşacak Bu Deniz 7. Bölüm TEK PARÇA izle!

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm online izle” şeklinde araştırma yapıyor. Yeni bölümde yaşanan gelişmeler ve tüm izleme detayları merak edilirken, TRT 1 dijital platformu üzerinden yayınlanan bölüm için erişim bilgileri haberimizde bulunuyor.

A Spor

Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:15

Paylaş





ABONE OL

Taşacak Bu Deniz 7. Bölüm tek parça, canlı izle! Adil ve Esme'nin nefretle harmanlanmış tutkulu aşk mücadelesini işleyen Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok kişi, TRT 1 Taşacak Bu Deniz 7. Bölüm nasıl ve nereden izlenir? sorusunun cevabını araştırıyor. İzleyiciler, "Taşacak Bu Deniz 7. bölüm full HD izle", "Taşacak Bu Deniz TRT 1 yeni bölüm tek parça izle" gibi anahtar kelimelerle izleme bağlantısına ulaşmak istiyor. Peki, TRT 1 Taşacak Bu Deniz yeni bölüm nasıl izlenir, HD tek parça izleme linki var mı? İşte detaylar!

Taşacak Bu Deniz tüm bölümleri izlemek için tıkla!

Taşacak Bu Deniz son bölümü izlemek için tıkla!

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki düşman ailenin bitmeyen mücadelesini ekrana taşıyor. Adil ile Esme'nin geçmişten gelen husumetini, aileler arası çatışmaları ve beklenmedik olaylarla artan gerilimi ekranlara getiriyor. Hikâyede, bu çatışmaların ve düşmanlıkların ortasında kalan karakterlerin yaşadığı duygusal ikilemler, aşk ve nefretin sınandığı anlar öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Adil, Eleni ve Oruç, Eleni'yi satan Sultan Ebe'yi bulmak için Koçari Jet'le İstanbul'dan Karadeniz'e doğru yola çıkarlar. Daha uçak kalkmadan Adil'in Oruç'u jet motorunda parçalamaya kalktığı maceralı bir yolculuk geçirirler. Sultan Ebe'nin izinden gitmelerini engellemek için Şerif'in kurduğu pusu, Adil ve Gezep'i ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir. Sonunda Eleni'yi satanların Furtunalar olduğunu anlayan Adil deliye döner. Esme'nin Şerif ile bir otel odasında kaldığını zannetmesi Adil'i daha da sarsar. Şerif ise Adil'i durdurmak için onun arazilerinde çalışan köylülere ve Koçarilere saldırarak zarar verir; çok sayıda yaralı vardır.

Sevcan, çeyizlerini Furtuna Konağı'na taşıyarak Eleni'ye meydan okur. Eleni bir yandan annesinin izini sürerken, diğer yandan Oruç'un yakında evlenecek olmasıyla yüzleşir. Esme ise Şerif'in aksi yöndeki tüm çabalarına rağmen Eleni'nin kızı olduğuna emin olmak üzeredir, DNA testi yaptırmaya karar verir. Adil, Oruç'a gün doğana kadar süre verir: Eleni'nin annesini getirmezlerse, tüm Furtuna'yı yerle bir edecektir! Gerçeği öğrenen Oruç, Eleni'nin annesini Koçari'ye götürür.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ (2025)

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11794 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı (SR): 30000

FEC: 3/4

Kapsama Alanı: Türkiye

Yayın Türü: HD

TRT 1 NASIL İZLENİR?

TRT 1, Türkiye'nin en köklü televizyon kanallarından biri olarak haberler, diziler, belgeseller, kültür-sanat programları ve özel yayınlarıyla izleyicilere kesintisiz içerik sunar. Kanalı izlemek isteyenler için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden Türkiye genelinde HD kalitesinde yayın yapmaktadır. Bu frekans bilgilerini uydu alıcınıza manuel olarak girerek TRT 1 kanalını izleyebilirsiniz.

TRT 1 GÜNCEL DİZİLER

Cennetin Çocukları - TRT 1 için hazırlanan bu yapımda, zorlu bir geçmişten gelen karakterlerin aile ve kader bağları ekseninde yaşadığı çarpıcı hikâyeler ekrana geliyor.

Taşacak Bu Deniz - Karadeniz'in sert doğasında, düşman iki ailenin yıllardır süren çekişmesini ve içine sürüklendikleri olayları konu alan dramatik bir dizi.

Bir Zamanlar İstanbul - 1990'lar İstanbul'unu arka plan olarak alan; genç bir edebiyat öğrencisinin mafya dünyasına sürüklenmesiyle değişen dengeleri anlatıyor.

Gönül Dağı - Anadolu'da geçen samimi bir yaşam hikâyesi; köklü değerler, aile ilişkileri ve komedi‑drama karışımı bir tempo ile izleyiciyle buluşuyor.

Mehmed: Fetihler Sultanı - Osmanlı döneminde geçen, tarihi olayları dramatize eden ve devlet yönetimi, fetihler ekseninde kurgu sunan bir dizi.

Teşkilat - Türkiye'nin güncel olaylarına odaklanan, aksiyon‑dram türünde bir yapım; istihbarat, operasyon ve ekip dinamikleri üzerinden ilerliyor.

ATV CANLI YAYIN